Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Иммунолог назвал способы подготовиться к новой вспышке коронавируса

Иммунолог Крючков: в преддверии новой вспышки коронавируса стоит ревакцинироваться
СюжетВспышка коронавируса:

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Перед новой волной коронавируса, которая ожидается в сентябре, иммунолог Николай Крючков порекомендовал россиянам пройти вакцинацию. Он отметил, что дожидаться выхода новых препаратов не стоит. Выпущенные ранее вакцины продолжают защищать от коронавируса. Об этом медик заявил в ходе беседы с «Лентой.ру».

В преддверии новой волны коронавируса, которая ожидается в сентябре, Крючков посоветовал принять меры предосторожности. В первую очередь речь идет о прохождении вакцинации, отметил он.

«На сегодняшний день самые действенные российские вакцины — это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Со временем, я надеюсь, будет ускорен выход на рынок еще как минимум двух, а может быть, трех новых российских вакцин. Одна уже зарегистрирована и доступна — это интраназальная вакцина. Еще как минимум одна-две выйдут осенью», — рассказал иммунолог.

Он отметил, что выхода новых препаратов дожидаться не нужно. «Вакцинироваться нужно существующими вакцинами, вакцинами, адаптированными к омикрону, и вакцинами нового поколения. То есть в комплексе», — подчеркнул ученый.

Хотя с момента выхода вакцин прошло достаточно времени и их эффективность снизилась, в прививках есть смысл, заявил Крючков. «Это все равно достаточно высокая эффективность, так или иначе. Поэтому их все равно вполне можно применять, не ожидая следующую вакцину», — заключил иммунолог.

Ревакцинацию нужно проходить в соответствии с индивидуальным графиком, уточнил Крючков. «Нужно отсчитать пять-шесть месяцев с момента предшествующего заболевания или вакцинации и идти вакцинироваться. Не тянуть время, это самое важное, на самом деле», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в России появится линейка тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов. В настоящее время она разрабатывается специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что тест-системы можно будет всего за несколько суток адаптировать к работе с новыми штаммами коронавирусной инфекции. По ее словам, разработка линейки тест-систем поможет врачам в постановке диагноза пациентам, что позволит быстро назначить эффективные препараты и вылечить человека.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
Россия выдвинула новое требование по оплате газа
МИД назвал условие применения Россией ядерного оружия
Литва потребовала от Китая отменить санкции
Подросток забил до смерти молотком россиянина и забрал его банковские карты
«Каста» предложила фанатам организовывать тайные концерты
В МИД рассказали о перспективах прямого столкновения России с США и НАТО
Пятилетняя девочка разбиралась на самокате в российском детском саду
Продажа российского цемента за рубеж рухнула из-за сильного рубля и санкций
Названа замедляющая старение пищевая добавка
Непобежденный боец объяснил отсутствие Нурмагомедова в топ лучших от главы UFC
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.