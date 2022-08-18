Иммунолог назвал способы подготовиться к новой вспышке коронавируса

Иммунолог Крючков: в преддверии новой вспышки коронавируса стоит ревакцинироваться

Перед новой волной коронавируса, которая ожидается в сентябре, иммунолог Николай Крючков порекомендовал россиянам пройти вакцинацию. Он отметил, что дожидаться выхода новых препаратов не стоит. Выпущенные ранее вакцины продолжают защищать от коронавируса. Об этом медик заявил в ходе беседы с «Лентой.ру».

В преддверии новой волны коронавируса, которая ожидается в сентябре, Крючков посоветовал принять меры предосторожности. В первую очередь речь идет о прохождении вакцинации, отметил он.

«На сегодняшний день самые действенные российские вакцины — это "Спутник V" и "Спутник Лайт". Со временем, я надеюсь, будет ускорен выход на рынок еще как минимум двух, а может быть, трех новых российских вакцин. Одна уже зарегистрирована и доступна — это интраназальная вакцина. Еще как минимум одна-две выйдут осенью», — рассказал иммунолог.

Он отметил, что выхода новых препаратов дожидаться не нужно. «Вакцинироваться нужно существующими вакцинами, вакцинами, адаптированными к омикрону, и вакцинами нового поколения. То есть в комплексе», — подчеркнул ученый.

Хотя с момента выхода вакцин прошло достаточно времени и их эффективность снизилась, в прививках есть смысл, заявил Крючков. «Это все равно достаточно высокая эффективность, так или иначе. Поэтому их все равно вполне можно применять, не ожидая следующую вакцину», — заключил иммунолог.

Ревакцинацию нужно проходить в соответствии с индивидуальным графиком, уточнил Крючков. «Нужно отсчитать пять-шесть месяцев с момента предшествующего заболевания или вакцинации и идти вакцинироваться. Не тянуть время, это самое важное, на самом деле», — пояснил он.

Ранее стало известно, что в России появится линейка тест-систем для ПЦР-анализа всех известных вирусов. В настоящее время она разрабатывается специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА).

Руководитель ФМБА Вероника Скворцова сообщила, что тест-системы можно будет всего за несколько суток адаптировать к работе с новыми штаммами коронавирусной инфекции. По ее словам, разработка линейки тест-систем поможет врачам в постановке диагноза пациентам, что позволит быстро назначить эффективные препараты и вылечить человека.