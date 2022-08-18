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На Украине раскрыли очередную схему вывоза призывников за границу

На Украине задержали чиновника и врачей, организовавших вывоз призывников за границу

Фото: Telegram-канал «Политика Страны»

Во Львове Служба безопасности Украины (СБУ) раскрыла схему вывоза мужчин призывного возраста за границу, ее организовали чиновник областного совета города и местные врачи. Дома у госслужащей изъяли 217 тысяч долларов, сообщает официальный Telegram-канал СБУ.

«СБУ нашла более 8 миллионов гривен (217 тысяч долларов) наличных у чиновницы Львовского горсовета и ее сообщников, подозреваемых в нелегальной переправке призывников за границу. За 1300 долларов она гарантировала изготовление справок, входящих в акт осмотра медико-социальной экспертной комиссии об установлении группы инвалидности», — говорится в сообщении.

Чиновника и врачей задержали по подозрению в незаконной переправке граждан Украины через границу, им грозит лишение свободы сроком от трех до семи лет.

Ранее в Одессе раскрыли иную схему выдачи врачебной комиссией поддельных справок о непригодности к военной службе. Оформление такой справки обходилось в семь тысяч долларов.

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Василий Мека
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