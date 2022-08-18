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Высадка «вагнеровцев» в Мали создала препятствия немецким солдатам

Отряды ЧВК «Вагнер» в Мали высадились прямо перед немецкими и британскими солдатами

Фото: French Army / AP

Прибывший в Мали отряд частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» создал препятствия для находящихся там немецких солдат из миссии ООН. Об этом сообщил в Twitter турецкий журналист Бедреттин Белюкбаши (Bedrettin Bölükbaşı) со ссылкой на агентство DPA.

По его словам, прилетевшие в аэропорт города Гао на юго-востоке африканской страны «вагнеровцы» высадились прямо перед немецкими и британскими отрядами. Из-за этого 140 военнослужащих из Германии, чьи сроки в рамках миссии ООН закончились, не могут улететь, так как администрация в столице страны Бамако не разрешает им взлет.

Ранее в августе Министерство обороны России выразило готовность помочь военным Мали укрепить обороноспособность страны и повысить эффективность борьбы с незаконными вооруженными формированиями.

В сентябре 2021 года глава МИД России Сергей Лавров заявил на Генассамблее ООН, что власти Мали обратились к российской частной военной компании за помощью для борьбы с террористами. Он подчеркнул, что официальная Москва не имеет отношения к этому сотрудничеству.

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Антон Похиляк
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