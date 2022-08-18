Медведев посоветовал европейцам призвать «своих недоумков к ответу»

Медведев посоветовал гражданам ЕС призвать власти к ответу за санкции против России

Большая часть европейцев выступает против санкций в отношении России и задумывается, почему они должны платить за действия своих руководителей. Об этом написал заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram.

Он посоветовал гражданам Евросоюза (ЕС) не молчать и «призвать своих недоумков к ответу». «И мы вас услышим», — подчеркнул политик.

Медведев добавил, что зимой в компании с Россией «гораздо теплее и комфортнее, чем в гордом одиночестве с выключенной газовой плитой и холодной батареей». Он также отметил, что от трех четвертей до 90 процентов европейцев не хотят принимать участие в военных действиях на стороне Киева.

Ранее зампред Совбеза заявил, что обычные европейцы, в отличие от своих правительств, не утратили здравый смысл. Они не горят желанием «рвать контакты с Россией». По словам политика, большинство граждан ЕС хочет полноценных отношений с Россией, как это было раньше.