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Китай предостерег США от поддержки собственного производства

Китай заявил, что американский закон о чипах противоречит рыночной конкуренции

Фото: David Holmes / Reuters

Китай раскритиковал программу расширения американского производства микросхем стоимостью 52 миллиарда долларов, заявив, что она нарушает принципы справедливого рынка. Об этом пишет Bloomberg.

В августе конгресс США принял «Закон о чипах и науках» (CHIP-plus), стимулирующий производство полупроводников на территории страны. Согласно документу, техногигантам, финансируемым американской госпрограммой, запрещается расширять производство в КНР.

Вице-председатель Китайской ассоциации полупроводниковой промышленности Юй Секан сказал, что этот пункт дискриминируют КНР. Закон противоречит рыночной конкуренции и нарушает принципы справедливой торговли ВТО, предостерег он. В последние годы США развернули кампанию, направленную на то, чтобы попытаться сдержать амбиции Китая в области производства чипов, а также поддержать собственное производство.

Между тем в Китае продолжаются антикоррупционные расследования в секторе производства полупроводников, вызванные гневом властей страны из-за провалов в развитии отрасли.

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Платон Щукин
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