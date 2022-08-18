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Названы причины опасений Запада предлагать новые санкции против России

Reuters: Запад не предлагает новых санкций против России из-за опасения низкой поддержки

Страны Запада перестали предлагать новые санкции против России в ООН из-за опасения низкой поддержки со стороны других стран. Об этом сообщает Reuters.

По словам источников, все большее число государств отказываются от публичной критики России.

«В некоторых случаях западные страны уклоняются от конкретных шагов, опасаясь низкой поддержки, поскольку рост числа воздержавшихся при голосовании сигнализирует о растущем нежелании публично выступать против Москвы», — говорится в материале.

По словам научного сотрудника Университета ООН Ричарда Гована, со временем становится все труднее найти «разумные способы наказать» Россию. При этом поддержка антироссийских мер будет снижаться, «поскольку мартовские резолюции ООН представляют собой высшую точку». Дальнейшие санкции возможны лишь в случае пересечения «красной линии», считает высокопоставленный дипломат.

Накануне стало известно, что шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле. Отмечается, что это произошло впервые с начала российской спецоперации. Как заявил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш, в обязательствах Европы по военной помощи Киеву прослеживается тенденция к снижению с конца апреля.

Марина Совина
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