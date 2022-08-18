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Страны Европы отказались от новых военных обещаний Украине

Politico: 6 крупнейших стран Европы впервые не дали новых военных обещаний Украине в июле

Фото: Nacho Doce / Reuters

Шесть крупнейших стран Европы не дали новых двусторонних военных обещаний Украине в июле. Об отказе европейских государств от военных обещаний Киеву пишет Politico со ссылкой на данные Кильского института мировой экономики.

Отмечается, что это произошло впервые с начала российской спецоперации на Украине.

Это указывает на то, что несмотря на исторические сдвиги в европейской оборонной политике, когда колеблющиеся Франция и Германия начали поставлять оружия Украине, военная помощь Киеву может ослабнуть как раз в тот момент, когда Киев анонсировал решающее контрнаступление

Politico

По информации издания, это подтверждает мнение военных и политиков Украины о том, что некоторые европейские страны не поспевают за военной помощью, которая поступает из Польши, Великобритании и США.

Как заявил директор по исследованиям Кильского института Кристоф Требеш, в обязательствах Европы по военной помощи Киеву прослеживается тенденция к снижению с конца апреля.

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Прогноз Путина

По мнению американского политолога Раджана Менона, президент России Владимир Путин может давать правильный прогноз насчет ослабления военной помощи Запада Киеву при ухудшении ситуации в экономике.

Политолог отметил, что антироссийские санкции уже вредят Европе, а со временем положение может ухудшиться.

Европейцы уже столкнулись с высокой инфляцией и стремительно растущими ценами на энергоносители, а сокращение поставок российского топлива уже вынудило Германию — экономический центр Европы — принять экстраординарные меры, чтобы избежать дефицита газа зимой. Возможно, западные санкции нанесли ущерб российской экономике, но Путин, похоже, уверен, что Россия окажется более устойчивой, чем Европа

Раджан МенонАмериканский политолог

Новая помощь

Тем не менее, глава Минобороны Украины Алексей Резников анонсировал, что США предоставят новую военную помощь Киеву. По его словам, он обсудил со своим американским коллегой Ллойдом Остином «текущую ситуацию с безопасностью, новые потребности на поле боя и пути укрепления возможностей украинской армии».

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Кроме того, Резников после телефонного разговора со своим норвежским коллегой Бьорном Арилдом Грамом заявил, что новый пакет военной помощи Украине передаст и Осло. Кроме того, Норвегия будет заниматься обучением украинских солдат. В июне норвежские власти уже передали Украине 22 американские самоходные гаубицы M109, а также запасные части к ним, боеприпасы и другое снаряжение.

В то же время аналитик американского журнала The National Interest (NI) Джеральд Ф. Хайман предупредил о риске «истощения» Запада из-за помощи Украине. Поэтому, считает он, западным странам необходима стратегия, поскольку ни одна из сторон конфликта не может продолжать в том же духе.

По его словам, Запад тратит миллиарды долларов на оружие для Украины, а Россия имеет в своем арсенале большое количество бронированной техники, ракет и другого вооружения. Все это похоже на «войну на истощение» и приведет к «долгому и мучительному тупику». Несмотря на то, что Запад готов помогать Украине, это не будет длиться вечно, уверен он.

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Тупик украинской армии

Как писала The Washington Post, в ожидании поставок западного оружия успехи Вооруженных сил Украины (ВСУ) застопорились. Журналисты в США указали на отсутствие признаков подготовки «крупного контрнаступления», о котором ранее говорил Киев. По мнению экспертов, вместо контрнаступления украинская армия попала в тупик.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и сам признал тяжелое положение украинских военных на фронте. Он связал это с интенсивностью артиллерийских обстрелов со стороны российской армии, из-за чего позиции украинских военных подвергаются ударам по 700–800 раз за сутки.

В свою очередь, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что потери украинских войск и теробороны огромны, но реальные цифры киевское руководство от общественности скрывает. Он подчеркнул, что со временем эти данные станут достоянием общественности.

По словам министра, роль Киева в западной тактике ведения боевых действий сводится к поставке живой силы в качестве расходного материала, чем и объясняются огромные потери личного состава ВСУ.

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Марина Совина
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