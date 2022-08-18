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В Запорожской области произошли кадровые перестановки

Член Запорожской администрации Рогов сообщил о новых кадровых назначениях в правительстве

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В правительстве Запорожской области произошли кадровые перестановки. Об этом сообщил член главного совета областной администрации Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

По его словам, Алексей Лысов назначен на должность заместителя председателя Совета министров администрации по инфраструктурному развитию. Помимо этого, Евгений Маркелов занял позицию заместителя министра труда и социальной политики администрации.

Также сообщается, что председатель администрации Антон Кольцов подписал документы, подтверждающие новые назначения. «Распоряжения вступают в силу с момента подписания», — заключил Рогов.

Ранее в Херсонской, Харьковской и Запорожской областях, а также в Луганской народной республике (ЛНР) и Донецкой народной республике (ДНР) анонсировали назначения в правительстве. Отмечается, что первым заместителем главы Херсонской области по безопасности назначен Алексей Катериничев.

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Анастасия Заикина
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