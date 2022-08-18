Крошечная деталь в паспорте сорвала дорогостоящий отдых пассажирки самолета

American Airlines отказали американке в полете в Грецию из-за небольшой дырки в паспорте

Сотрудники авиакомпании American Airlines не пустили американку на борт самолета из-за крошечной детали в паспорте. Историей пассажирки поделилась британская газета The Sun.

Отмечается, что туристка Зои Пратер (Zoe Prather) должна была встретиться со своей матерью Тиной Спанос (Tina Spanos) в Чикаго, чтобы оттуда вылететь на дорогостоящий отдых в Грецию. Однако незадолго до вылета Пратер позвонила родительнице и сообщила, что ее отказываются сажать на рейс American Airlines. Причиной стала небольшая дырка на одной из страниц паспорта пассажирки.

Подобная ситуация приключилась с Зои впервые. По словам девушки, до этого каждый, кто видел ее документ, говорил, что он не поврежден.

Таким образом, отпуск пассажирок оказался на грани срыва. Американки были вынуждены пропустить три дня своего отдыха, а также потратить дополнительные 2100 долларов на поездку. Для возмещения компенсации Пратер обратилась в авиакомпанию.

Ранее в сентябре 2019 года британец лишился дорогостоящего отпуска на Карибах из-за крошечной дырки в паспорте. Перед посадкой сотрудник авиакомпании проверил документ 22-летнего пассажира и не пропустил его в самолет из-за незначительного повреждения страницы. Прежде у парня не возникало проблем с прохождением границы. С этим дефектом в документе ему удавалось слетать на Кипр, Ибицу и в Амстердам.