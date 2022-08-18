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Сын замглавы правительства ЕАО погиб в ходе спецоперации

Сенатор Джабаров заявил, что сын замглавы правительства ЕАО Костюк погиб в ходе СВО

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Сын заместителя главы правительства Еврейской автономной области (ЕАО) Марии Костюк Андрей погиб в ходе спецоперации на Украине. Об этом сообщил первый замглавы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров в Telegram.

Сенатор Совфеда выразил соболезнования замглавы ЕАО в связи с гибелью сына. «Молодой офицер, командир роты 74-й отдельной гвардейской мотострелковой Звенигородско-Берлинской орденоносной бригады, пал смертью храбрых, до конца исполнив свой воинский долг в рамках специальной военной операции», — подчеркнул Джабаров.

Он выразил уверенность, что память об этом человеке навсегда сохранится у его сослуживцев, а также всех, кто знал его. Сама Мария Костюк рассказала в Telegram, что прощание с ее сыном пройдет 19 августа в Биробиджане в Благовещенском Кафедральном Соборе.

Ранее сообщалось, что выпускник кадетского корпуса Следственного комитета Георгий Дудоров, погибший во время спецоперации на Украине, оказался сыном заместителя губернатора Ненецкого автономного округа (НАО) Александра Дудорова.

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Сергей Истомин
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