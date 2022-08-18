Названа самая модная обувь на осень 2022 года

Директор бренда Ponza Клименченко назвала лоферы «вечной классикой» для женщин и мужчин

Генеральный директор бренда обуви Ponza Мария Клименченко перечислила самые актуальные виды обуви на осень 2022 года. Соответствующие комментарии поступили в распоряжение «Ленты.ру» в четверг, 18 августа.

Эксперт назвала лоферы «вечной классикой» и для женщин, и для мужчин, поскольку данная обувь является универсальной и комфортной. «Замшевые лоферы дополнят и офисный костюм, и любой повседневный комплект. В мужских образах они станут модной альтернативой привычным ботинкам», — утверждает она.

Популярность, по мнению специалистки, не утратит и обувь в спортивном стиле, в частности, минималистичные белые или черные кеды из натуральной кожи на высокой подошве. «Кеды помогут подкорректировать силуэт: широкая подошва позволит визуально казаться выше и стройнее. Кроме того, даже прохладным днем в такой обуви будет максимально комфортно», — отмечает Клименченко.

Фото: Ponza

Предпринимательница также советует обратить внимание на грубые ботинки с удлиненным голенищем. «Стилизуйте их с женственными платьями и струящимися юбками, играя на контрасте женственности и брутальности. Это обувь не только выглядит стильно, но и идеально подходит для промозглой погоды», — подытожила она.

Ранее в августе стилисты российского модного бренда sela перечислили самые актуальные фасоны верхней одежды на осень 2022 года. По мнению экспертов, наиболее универсальной базовой вещью остается пальто. Специалисты посоветовали обратить внимание на длинные объемные модели из шерсти или смесовых материалов, стеганные варианты с акцентом на талии, а также пиджаки из плотной пальтовой ткани.