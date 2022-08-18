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Затопленные улицы российского города показали на видео

Очевидцы сняли на видео затопленные после мощного ливня улицы Ялты
СюжетЛесные пожары:

Мощный ливень обрушился в четверг, 18 августа, на Ялту. Кадры с затопленными улицами российского города показали очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

По данным крымского гидрометцентра, за несколько часов выпало две месячные нормы осадков — 94 миллиметра. Очень сильные дожди также прошли в Симферопольском районе по трассе на Южный берег Крыма, в Раздольненском, Нижнегорском и Черноморском районах.

Отмечается, что ливни прошли на полуострове очень локально.

9 августа непогода обрушилась на Нижний Новгород. Из-за сильного дождя город частично погрузился под воду.

Тем временем, в Рязанской области бушуют лесные пожары. Для контроля ситуации на место приехал глава МЧС России Александр Куренков. Он заверил, что ситуация находится под контролем и угроз населенным пунктам пока нет.

Евгения Куликова
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