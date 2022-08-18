Врач с Первого канала раскрыл порядок действий при распространенном заболевании

Врач Продеус рассказал, что при педикулезе нужно обработать голову средством от вшей

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус раскрыл порядок действий при выявлении у ребенка распространенного заболевания — педикулеза. О том, как избавиться от вшей, специалист рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Как отметил Продеус, для начала родителям необходимо купить в аптеке средство от вшей и гнид. По словам врача, это может быть специальный спрей или шампунь. «Современным родителям повезло — сейчас много средств, позволяющих избавиться от паразитов с минимальными хлопотами», — написал он.

Затем взрослым нужно обработать голову ребенка средством в соответствии с инструкцией, после чего вычесать погибших насекомых расческой. «В течение двух недель следим, не появились ли вши снова. При необходимости делаем повторную обработку», — уточнил специалист.

Также важно постирать при высокой температуре и прогладить все постельное белье ребенка, головные уборы и другие предметы, на которых могут быть паразиты, подчеркнул Продеус. Кроме того, педиатр посоветовал осмотреть других членов семьи на наличие вшей и сообщить о паразитах в детский сад или школу, которую посещает ребенок, чтобы там могли провести профилактику и не допустить распространения заболевания.

Ранее Продеус развеял миф об укреплении иммунитета во время отдыха на море. По словам телеврача, отпуска у моря недостаточно, чтобы усилить оборону организма против вирусов.