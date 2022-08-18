Бывший чемпион UFC жестко отчитал журналиста на пресс-конференции

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд отчитал журналиста на пресс-конференции

Американский боец смешанного стиля (MMA) Люк Рокхолд отметился жестким высказыванием в адрес одного из журналистов на пресс-конференции перед турниром Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Запись общения спортсменов с прессой доступна на YouTube.

37-летний Рокхолд был возмущен тем, что один из журналистов подарил эквадорцу Марлону Вера маску мексиканского рестлера со словами «это же ваша культура». Получив возможность высказаться бывший чемпион жестко отчитал работника прессы за плохую подготовку.

«Я понимаю, что Дэйна Уайт (глава UFC, — прим. «Ленты.ру») дает вам тут карт-бланш. Но надо же домашку делать как следует», — заявил Рокхолд. Он подчеркнул, что такой подарок оскорбил Веру и отметил, что журналистам необходимо тщательно готовится к эфирам, а не проявлять неуважение к спортсменам.

21 августа Рокхолд вернется в октагон UFC, чтобы подраться против бразильца Пауло Косты. Американец не выступал с 2019 года.