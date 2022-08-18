МЧС, Минприроды и глава Рязанской области проконтролируют тушение лесных пожаров

Минприроды: к тушению лесных пожаров в Рязанской области привлечены сотни людей

К тушению лесных пожаров в Рязанской области на данный момент привлечены сотни людей, а также несколько самолетов и вертолетов, сообщает Министерство природы России.

Отмечается, что на утро 18 августа в регионе работают 850 человек, 300 единиц техники и четыре вертолета МЧС России. Дополнительно в область для тушения направили самолет-амфибия Бе-200 и самолет Ил-76, а также вертолеты Ми-26 и Ми-8 чрезвычайного ведомства.

Подчеркивается, что правительство Рязанской области координирует действия с Рослесхозом и МЧС, на месте работает врио губернатора региона Павел Малков. «Местные и федеральные структуры работают в тесном взаимодействии. Любые оценочные комментарии — преждевременны», — заявил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

Ранее Рослесхоз заявил, что органы лесного хозяйства Рязанской области скрывали реальные площади лесных пожаров, что не позволило вовремя нарастить федеральные силы.

Власти региона сообщили, что спровоцировать лесные пожары могла сухая гроза в области.