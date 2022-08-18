В ДНР заявили о взятии важной высоты на Авдеевском участке фронта

В ДНР заявили о взятии вентствола шахты «Бутовка» при поддержке артиллерии

Подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) при поддержке артиллерии взяли важную высоту, вентствол шахты «Бутовка», которую украинские военные использовали в качестве наблюдательного пункта и огневой точки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в гаубичной батарее первой Славянской бригады.

«Выполняем поставленные задачи по уничтожению противника под Авдеевкой и прикрытию своих войск, пехоты. Нашими силами взят вентствол шахты "Бутовка". Конечно, бои там были тяжелыми, но пехота справилась со своей задачей», — рассказал военный.

Он отметил, что в обязанности артиллерийской батареи входит прикрытие наступления, уничтожение огневых точек и артподготовка. По словам военнослужащего, пехота ДНР наступала в район села «Опытное», где ее атаковала украинская БМП.

«Запросили поддержку артиллерии. Наши корректировщики-наводчики сразу же навели нас на цель, мы выполнили свою работу, после чего были восторженные благодарности от нашей пехоты, потому что видели прямые попадания в БМП», — поделился офицер НМ ДНР.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) сообщили о блокировании города Северска союзными войсками. «Есть движение по Северску, который блокирован как минимум с трех сторон, и просто продолжается уничтожение артподготовкой главных фортификационных сооружений», — рассказал посол ЛНР в России Родион Мирошник.

