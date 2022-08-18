Назван способ распознать слежку работодателя за компьютером

IT-эксперт Кашкин: распознать слежку работодателя можно через «Диспетчер задач»

Согласно статистике, более 70 процентов российских компаний в той или иной мере следят за действиями подчиненных, а около половины из них устанавливают специальное программное обеспечение (ПО) для мониторинга офисных компьютеров, заявил доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин. О том, как узнать, что работодатель следит за компьютером, он рассказал в разговоре с «Лентой.ру»

Как выявить слежку

Если вы подозреваете, что работодатель следит за вашими действиями на рабочем компьютере, самый простой способ удостовериться в этом — прочитать свой трудовой договор и приложения к нему, поделился IT-эксперт.

«Дело в том, что, согласно российскому законодательству, такая слежка возможна только с согласия сотрудника, а сам факт мониторинга должен быть отражен в официальных документах. В противном случае наниматель нарушает закон, а именно статьи 137 и 138 Уголовного Кодекса РФ о неприкосновенности частной жизни», — подчеркнул Кашкин

Если в трудовом договоре нет соответствующих пунктов, а подозрения не развеялись, можно попробовать обнаружить слежку самостоятельно, убежден он.

В операционной системе Windows для этого нужно открыть «Диспетчер задач» и перейти на вкладку «Процессы». Проверьте, работает ли какое-либо известное программное обеспечение для мониторинга сотрудников в фоновом режиме — их названия легко найти в Сети. Для MacBook нужно перейти в «Утилиты» и запустить «Монитор активности» Евгений Кашкин IT-эксперт

Кроме того, в интернете доступны специальные программы для обнаружения слежки, отметил он. Однако проблема, по словам специалиста, состоит в том, что, скорее всего, рядовой сотрудник не обладает правами администратора для установки этого ПО.

Что делать, если вы выявили слежку

«Если вы обнаружили программу мониторинга, настоятельно не рекомендую пытаться удалить ее. Системный администратор сразу заметит вашу активность и сообщит о ней руководству. Если вы согласились на слежку путем подписания официального документа, то такие действия приведут только к конфликту с работодателем. Если вы на мониторинг не соглашались, то необходимо обращаться в контролирующие органы», — подытожил эксперт.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин назвал признаки слежки за человеком через его смартфон.