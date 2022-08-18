Врач с Первого канала назвал наиболее уязвимых перед смогом людей

Врач Продеус: наибольшую опасность смог представляет для людей с заболеваниями легких

Наибольшую опасность смог представляет для людей с заболеваниями легких и с заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал профессор, доктор медицинских наук, соведущий программы «Жить здорово!» Андрей Продеус. Он рекомендовал при малейшем ухудшении состояния гражданам с такими заболеваниями обратиться к врачу.

Группа риска

17 августа в некоторых районах Москвы зафиксировали дымку и запах гари — они пришли в город из-за ветра из Рязанской области, где полыхают пожары. Дымку можно было заметить, в частности, на западе, юго-западе, а также в центре Москвы. К утру 18 августа дымка распространилась уже почти по всем районам Москвы.

Смог может раздражать дыхательные пути и снижать способность легких всасывать и утилизировать необходимый нам кислород Андрей Продеус доктор медицинских наук

«Люди, у которых есть сердечно-сосудистые заболевания, у них кровь плохо перекачивается, а если есть недостатки кислорода, то тогда органы тканей страдают еще больше. А у людей с заболеванием легких, например, постковидными проблемами, бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью легких, у них и без того существуют нарушения правильного дыхания, а смог мешает им хорошо дышать», — предостерег Продеус.

Профессор рекомендовал гражданам с подобными заболеваниями при малейшем ухудшении состояния обратиться к врачу и изменить терапию.

«Люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями должны обратиться к своему доктору и узнать: не нужно ли им модифицировать терапию на это время, когда у них больше рисков. Например, астматикам мы рекомендуем иногда увеличение дозы тех препаратов, которые они получают, чтобы снизить риски развития приступа астмы», — сообщил он. Соведущий «Жить здорово!» напомнил, что все изменения должны быть только под контролем лечащего врача.

Советы москвичам

Андрей Продеус советовал москвичам и гостям столицы не открывать окна и не проветривать помещения, пока смог не исчезнет.

«Как бы мы ни любили дышать свежим воздухом, если есть задымления и вот такой смог, открывать окна и проветривать помещение таким воздухом не стоит. А если уж вы это делаете, то могу порекомендовать старый дедовский метод, должна быть влажная тюлевая занавеска или шторка, которая потенциально будет задерживать частицы смога», — посоветовал он.

Нужно чаще заниматься влажной уборкой, потому что именно влажная уборка помогает эти микрочастицы убирать Андрей Продеус доктор медицинских наук

Ранее руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин предупредил, что риск роста избыточной смертности из-за смога от лесных пожаров в 2022 году повышается. Он связан с жарой и смогом.