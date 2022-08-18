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Россиян предупредили о росте смертности из-за лесных пожаров

В Greenpeace предупредили о риске роста смертности из-за смога от лесных пожаров

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Риск роста избыточной смертности из-за смога от лесных пожаров в 2022 году повышается, он связан с жарой и смогом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» предупредил руководитель противопожарной программы Greenpeace Григорий Куксин.

Куксин сравнил нынешнюю ситуацию со смогом 2010 года, когда в России наблюдалась очень высокая избыточная смертность и рост госпитализаций. «Надеюсь, этот сезон пройдет легче, но жара у нас в прогнозе около 30 градусов — сравнимо с показателями 2010 года. И судя по тому, как горит, по состоянию почвы, по засухе — наверное, ситуация немного лучше, но мы близки к экстремальному состоянию. Поэтому сейчас все будет зависеть от того, как мы справимся с пожарами, чтобы не было такого сильного задымления», — сказал он.

По словам Куксина, задымления представляют серьезную опасность для здоровья людей и, если есть возможность, пожилых и больных лучше временно вывезти в другие регионы или обеспечить им условия с кондиционированием и увлажнением помещения. «Это надо сделать, иначе заболеваемость и смертность будут опять высокие», — пояснил специалист.

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В 2010 году из-за жары и смога смертность в Москве выросла минимум в два раза. Руководитель департамента здравоохранения города Андрей Сельцовский рассказывал, что ежедневно в августе умирали около 700 человек. В обычное время этот показатель составлял 360-380 случаев в день.

В 2022 году Рязанскую область охватили мощные пожары — горит около 40 гектаров леса. При этом в Подмосковном управлении МЧС считают, что в столице не повторится ситуация с сильным смогом, которая возникла 12 лет назад, так как торфяники затоплены и угрозы их возгорания нет. В Гидрометцентре объяснили, что сейчас в Москве не так жарко, как было в период горения торфяников в 2010 году. В то же время Роспотребнадзор рекомендовал горожанам носить маски.

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Майя Гавашели
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