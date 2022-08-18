В США подтвердили данные о нахождении россиянина Дубникова под стражей

Центр содержания под стражей в Орегоне подтвердил данные о задержании россиянина Дубникова

Центр содержания под стражей в американском штате Орегон подтвердил данные о задержании экстрадированного Нидерландами по делу об отмывании криптовалюты россиянина Дениса Дубникова. Об этом сообщает РИА Новости.

«Да, он находится под стражей у нас», — заявил сотрудник учреждения округа Малтнома. По информации агентства, россиянину было отказано в возможности выйти под залог.

Собеседник агентства также подчеркнул, что до следующих судебных слушаний Дубников останется под стражей.

Накануне стало известно, что 29-летний Дубников, обвиняемый в отмывании денег в интересах группировки киберпреступников, был экстрадирован из Нидерландов в США. Начало рассмотрения дела жюри присяжных намечено на 4 октября. В случае признания россиянина виновным ему грозит тюремное заключение сроком до 20 лет.

Дубников был задержан в Амстердаме по запросу американской стороны в ноябре прошлого года. Как сообщал его адвокат Аркадий Бух, россиянину в начале ноября было отказано во въезде в Мексику, откуда он был направлен в Амстердам, где был задержан. «По сути дела, это был захват», — подчеркнул Бух.