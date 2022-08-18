Россиянам увеличат выплаты на отказ от бензина

В России увеличат субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ

Субсидии на перевод транспорта с бензина на газ (метан) для российских граждан и бизнеса будут увеличены, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Об этом сообщается на сайте правительства.

Теперь государство будет оплачивать около половины расходов по переходу к потреблению в качестве моторного топлива природного газа. «Новый порядок подразумевает повышение в 2022 году нормативов субсидирования в два раза — с действующих 24 до 48 процентов общей стоимости работ», — уточняется в публикации.

Изменения приняты в рамках госпрограммы «Развитие энергетики»: решение должно простимулировать отказ от бензина и поддержать спрос на метан. Сама программа предполагает, что потребление газа в качестве топлива для автомобилей по итогам 2024 года возрастет до 2,7 миллиарда кубометров. Также за пять лет в России должны построить около 1,3 тысячи газовых заправок.

К концу 2021 года газомоторный парк в России увеличился с 93 тысяч машин тремя годами ранее до 227 тысяч. На перевод автомобилей на газ правительство в прошлом году тратило 4 миллиарда рублей, обсуждались способы стимуляции развития рынка.