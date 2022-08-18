В Запорожской области рассказали о работе наводчиков ВСУ на ЗАЭС

Запорожская администрация сообщила, что ВСУ передали СБУ координаты более 10 целей на ЗАЭС

Работавший на Запорожской АЭС (ЗАЭС) наводчик Вооруженных сил Украины (ВСУ) передавал информацию о целях на атомной станции в Службу безопасности Украины (СБУ). Об этом рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала RT.

По его словам, один из задержанных работал охранником на ОРУ-750 (открытое распределительное устройство 750 киловольт), в то время как второй был инженером. «Охранник успел передать СБУ координаты более чем 10 целей [на ЗАЭС]. Все записывалось в блокноте, передавалось», — сообщил сотрудник администрации.

Рогов заявил, что их материальную заинтересованность в произошедшем можно подтвердить косвенно. Также уточняется, что наводчики арестованы, в случае признания их виновности им грозит от 10 лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Ранее ГУ МВД области сообщило о задержании двух украинских наводчиков, работавших на ЗАЭС. По данным ведомства, задержанные пытались оправдаться тем, что не интересуются политикой.