В Совфеде отреагировали на возможное военное сотрудничество Турции и Украины
Еще до встречи президента Украины Владимира Зеленского с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом страны сотрудничали по военному направлению. Об этом в беседе с «Лентой.ру» сообщил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков.
Военное сотрудничество Турции и Украины
Украинский лидер заявил, что на встрече во Львове обсудил с турецким коллегой военное сотрудничество двух стран. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Зеленского.
Мне кажется, что для России ничего нового в позиции президента Турции нет
«Это тема не новая, она все время была на повестке. Турция поставляет Украине Bayraktar ТВ2 (беспилотники — прим. "Ленты.ру"). Еще известно, что они достигли договоренностей в строительстве какого-то завода или фабрики по производству как раз Bayraktar», — рассказал Цеков.
Интересы Эрдогана
Сенатор уверен, что главные интересы для Эрдогана — это интересы Анкары. «Просто надо понимать Турцию, надо понимать конкретно Эрдогана. Он преследует свои интересы. Поэтому я допускаю, что были разговоры по военному сотрудничеству. Но я уверен, что президент Турции будет делать все для сохранения нормальных партнерских отношений с Россией и лично с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», — добавил он.
Сергей Цеков объяснил, что в политике не все так однозначно. Она не имеет простого решения, а имеет множество нюансов, которые могут сопровождаться различными решениями, заявил он.
Просто надо понимать того или иного руководителя той или иной страны
«Мы понимаем эти действия Эрдогана. Мне кажется, что и Турция понимает наши действия. У нас есть много общего в понимании международной политики, есть и разногласия. Именно так мы и должны оценивать эту ситуацию. А в принципе, конечно, нужно дождаться официальных заявлений Турции и турецкого президента», — подытожил сенатор.
Ранее стало известно, что во Львове завершилась встреча президента Украины Владимира Зеленского, турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана и генсека ООН Антониу Гутерриша. Трехсторонний саммит начался сразу после двухчасовых переговоров Эрдогана и Зеленского и продлился около 40 минут.