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Спорт

Чемпион UFC Нганну обвинил организацию в срыве сделки на миллион долларов

Фрэнсис Нганну заявил, что из-за UFC лишился сделки со спонсором на миллион долларов

Фото: Gary A. Vasquez / Reuters

Французский и камерунский боец смешанного стиля (MMA) Фрэнсис Нганну высказался против политики Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), которая ограничивает спортсменов в заключении контрактов со спонсорами. Об этом он написал в Twitter.

Действующий чемпион UFC в тяжелом весе обвинил промоушен в срыве сделки с потенциальным спонсором на миллион долларов. Он отметил, что понимает цели UFC — организация стремится к унификации спортивной экипировки бойцов. Однако он подчеркнул, что промоушен должен предоставить спортсменам хотя бы частично распоряжаться формой.

В январе после победы над соотечественником Сирилом Ганом Нганну пожаловался на финансовые условия в UFC. Он отметил, что действующий контракт с организацией его не вполне устраивает. После поединка стало известно, что Нганну выбыл на девять месяцев из-за операции на колене.

Нганну впервые защитил пояс чемпиона UFC. Камерунский тяжеловес завоевал титул в поединке с американцем Стипе Миочичем в марте 2021-го.

Николай Костюков
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