В Херсонской области назначили новых руководителей из России

Новые управленцы из России назначены в администрации Херсонской области

Россия направила группу новых управленцев в администрацию Херсонской области в целях улучшения экономической ситуации в регионе. Об этом сообщила пресс-служба местной администрации.

Утверждается, что новые руководители зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы, а с их приходом «открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления».

В частности, на должность первого замглавы администрации по безопасности назначен Алексей Катериничев. Ранее он являлся замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

В свою очередь, Семен Машкауцан назначен на должность заместителя председателя правительства — министра промышленности. До этого он возглавлял департамент металлургии и материалов Министерства промышленности и торговли России.

Бывший начальник управления учета и отчетности министерства финансов Крыма Евгений Немтинов был назначен на должность министра финансов.

«С приходом назначенных лиц Херсонская область получит новые компетенции управления и возможности социально-экономического развития при активной поддержке Российской Федерации», — подчеркнули в администрации.

Ранее в Херсоне, Харькове и Запорожье анонсировали перестановки в правительстве. По словам блогера Юрия Подоляка, российские чиновники «продолжают заходить в органы власти освобожденных территорий» Херсона и Запорожья.