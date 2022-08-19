Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Видео с беспилотника опубликуют в случае ЧП на Запорожской АЭС

Чиновник Запорожья Рогов заявил, что видео с беспилотника опубликуют в случае ЧП на ЗАЭС

Фото: РИА Новости

Запись с беспилотника, который начал фиксировать на видео ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), могут опубликовать в случае чрезвычайного происшествия на станции, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Я передал беспилотник нашим ребятам, охраняющим станцию, по их просьбе, чтобы быстро все делать. Теперь беспилотник облетает периметр, и они в режиме онлайн видят все, что и где происходит. И, естественно, там идет запись на карту памяти. В случае, когда что-то произойдет и будут вестись съемки, это будет представлено всему миру», — сообщил Рогов.

Накануне в Запорожье отвергли предложение генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по созданию демилитаризированной зоны вокруг атомной станции. Идею Гуттериша раскритиковал Рогов, поставив под сомнения его компетенции.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
Стало известно о двух атаках на российский хутор с беспилотников
Патрушев допустил причастность США к созданию коронавируса
Украинские военные обстреляли Запорожскую ТЭС
В Совбезе заявили о попытках США создать возле Афганистана свою инфраструктуру
Патрушев заявил о попытках Запада организовать «цветные революции» в Казахстане
Хирург назвала самые странные запросы россиян на пластические операции
Названы препятствия для признания США России спонсором терроризма
Гиена отбила добычу у одноглазого леопарда и попала на видео
Видео с беспилотника опубликуют в случае ЧП на Запорожской АЭС
В МЧС оценили ситуацию с лесными пожарами в Рязанской области
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.