Видео с беспилотника опубликуют в случае ЧП на Запорожской АЭС

Чиновник Запорожья Рогов заявил, что видео с беспилотника опубликуют в случае ЧП на ЗАЭС

Запись с беспилотника, который начал фиксировать на видео ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), могут опубликовать в случае чрезвычайного происшествия на станции, заявил ТАСС член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Я передал беспилотник нашим ребятам, охраняющим станцию, по их просьбе, чтобы быстро все делать. Теперь беспилотник облетает периметр, и они в режиме онлайн видят все, что и где происходит. И, естественно, там идет запись на карту памяти. В случае, когда что-то произойдет и будут вестись съемки, это будет представлено всему миру», — сообщил Рогов.

Накануне в Запорожье отвергли предложение генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша по созданию демилитаризированной зоны вокруг атомной станции. Идею Гуттериша раскритиковал Рогов, поставив под сомнения его компетенции.