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В Запорожской области отвергли идею ООН о демилитаризации ЗАЭС

Член запорожской администрации Рогов отверг идею генсека ООН о демилитаризации ЗАЭС

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Предложение генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша создать демилитаризованную зону вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и вывести оттуда российских военнослужащих не может быть реализовано. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, передает РИА Новости.

Он отверг идею генсека ООН и назвал его заявление безответственным. «Предлагать оставить атомную станцию без защиты и в опасности мог человек, либо не понимающий рисков, или, наоборот, понимающий и подталкивающий к трагедии и непоправимым последствиям. Подобное заявление ставит под вопрос уровень компетенции генсека ООН», — пояснил Рогов.

По его мнению, конструктивным выходом из ситуации вокруг ЗАЭС будет введение режима тишины с жесткими санкциями силового и экономического характера за продолжение обстрелов.

«Как только этот режим будет введен и боевики [президента Украины Владимира] Зеленского будут осознавать всю тяжесть последствий, то никаких проблем на атомной станции и вокруг нее не будет по определению», — предположил представитель администрации.

Ранее сообщалось, что Антониу Гутерриш поддержал позицию Украины и заявил, что Запорожская АЭС должна быть полностью демилитаризована. «Военная техника и персонал должны быть выведены со станции. Следует избегать дальнейшего размещения сил или средств на объекте», — уточнил он.

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Алевтина Запольская
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