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Гиена отбила добычу у одноглазого леопарда и попала на видео

В ЮАР гиена отбила антилопу у леопарда и попала на видео

В Национальном парке Крюгера в ЮАР гиена отбила антилопу импалу у поймавшего ее леопарда на глазах у туристов. Об этом сообщает The Citizen.

Попавший на видео эпизод засняла 42-летняя Шарлин Свонепол, отправившаяся в заповедник вместе с друзьями. На кадрах видно, как одноглазый леопард набросился из засады на импалу, проходившую мимо зарослей. Затем в кадре появляется гиена, которая подбегает к добыче и отгоняет от нее хищную кошку.

Леопард попытался еще раз приблизиться к гиене, но та снова прогнала его. Свонепол рассказала, что одноглазая кошка в итоге забралась на дерево, а леопард-подросток, который также находился поблизости, не посмел мешать кормящейся гиене — ему достались объедки ее трапезы.

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Во время драки двух хищников антилопа пыталась убежать, но гиена сумела быстро справиться с леопардом и придушила ее.

Свонепол рассказала, что она с друзьями была очень взволнована, когда леопард поймал импалу, однако никак не ожидала стать еще и свидетелем схватки двух хищников.

Ранее сообщалось, что в США на видео попала драка двух медведей гризли. Животные начали выяснять отношения в гараже частного дома, куда проникли ночью.

Никита Савин
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