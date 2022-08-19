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На Украине усомнились в способности ООН защитить ЗАЭС

Советник Зеленского Арестович усомнился в способности ООН защитить Запорожскую АЭС

Фото: РИА Новости

ООН во главе с генеральным секретарем Антониу Гуттеришем вряд ли способна защитить Запорожскую АЭС (ЗАЭС), заявил советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович в интервью «Лучшему радио Израиля». Трансляция записи доступна на Youtube.

«Генассамблея, если полностью проголосует, может даже преодолеть вето Совета Безопасности — есть такая опция. Согласно международному законодательству, теоретически можно принять обязывающую резолюцию. Генсек много чего может здесь сделать, но мы же понимаем, что это вряд ли произойдет», — усомнился украинский политик.

Он также сыронизировал над западной помощью в обеспечении безопасности украинских военнопленных с «Азовстали» в СИЗО Еленовки. «Прям верится в безопасность Запорожской АЭС», — сказал советник.

Ранее стало известно, что в ходе переговоров во Львове президент Украины Владимир Зеленский, глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и генсекретарь ООН Гуттериш скоординировали действия в области соглашения по вывозу украинского зерна и ситуации на ЗАЭС.

В Киеве также рассказали о достижении договоренностей с Анкарой. Стороны подписали меморандум, согласно которому турецкий бизнес и государственные структуры будут участвовать в восстановлении инфраструктуры Украины.

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Алевтина Запольская
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