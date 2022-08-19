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В российском регионе создали отряд добровольцев для отправки на Украину

В Бурятии подготовили основной состав отряда добровольцев «Байкал» для отправки на Украину

Фото: страница «"Боевое Братство" Бурятии» во «ВКонтакте»

В Бурятии сформировали основной состав отряда добровольцев «Байкал», созданного для отправки на Украину. Об этом сообщает региональное отделение организации ветеранов «Боевое братство» на своей странице во «Вконтакте».

Профессиональный командный состав отряда уже подготовлен, однако потребность в военнослужащих все еще остается. Для записи в подразделение добровольцы могут обратиться в военные комиссариаты по месту жительства, сообщает «Боевое Братство».

По данным организации, бойцы «Байкала» проходят обучение на территории одной из войсковых частей в Нижегородской области, которую в рамках работы на площадках форума «Армия-2022» посетил зампред правительства Бурятии Петр Мордовской. Он обсудил с военнослужащими потребности отряда и вопросы социальной защиты их семей.

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Мордовской отметил, что участники «Байкала» уже «вжились в эту обстановку», познакомились и прошли обучение. «Именно собрать людей по принципу землячества — такую цель мы ставили, создавая именной добровольческий батальон», — заявил он.

Ранее глава Курской области Роман Старовойт заявил о создании батальона добровольцев «Сейм» для отправки на Украину. По его словам, новое формирование окажет существенную помощь для выполнения задач спецоперации. О подготовке отряда «Тигр» с желающими поехать в Донбасс также сообщали власти Приморья. Батальон будет сформирован исключительно из жителей Приморского края. Его отправят на поддержку приморской 155-й гвардейской бригады морской пехоты.

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Константин Лысяков
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