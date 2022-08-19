Падение курса биткоина объяснили

Экономист Григорьев связал падение курса биткоина со ставкой ФРС США

На падение биткоина большое влияние оказывает повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Так изменение курса криптовалюты в беседе с «Лентой.ру» объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он также рассказал о перспективах вложения в биткоин.

«Вот уже несколько месяцев ФРС США постепенно повышает ключевую ставку. Это приведет к тому, что традиционные финансовые инструменты, номинированные в долларах, становятся более доходными. Поэтому часть инвесторов, которая раньше уходила в криптовалюты из-за низкой доходности традиционных инструментов, сейчас начинает возвращаться на этот рынок», — рассказал специалист.

Пока ФРС будет продолжать политику роста ставок, процесс [падения курса биткоина] будет продолжаться и дальше Владимир Григорьев кандидат экономических наук

Потенциал возможного отскока и роста у биткоина есть. Но нужно иметь в виду, что рынок криптовалют очень высокорискованный, который отличается от любых других, предупредил Владимир Григорьев.

Если в отношении ценных бумаг и золота можно с немалой долей уверенности говорить об изменениях их стоимости, тут уверенность ниже. Вложиться можно, но понимать, что риск высок Владимир Григорьев кандидат экономических наук

«Это очень неустойчивый сегмент финансового рынка по совокупности факторов. У криптовалюты вообще нет никаких правил кроме того, что вы можете продать то, что купили, дороже начальной цены. Все. Невозможно оценить с точки зрения фрагментарных действий, как валюты или ценные бумаги. Такие скачки будут повторяться», — заключил экономист.

19 августа курс биткоина резко упал на девять процентов за сутки, что стало худшим результатом за последние два месяца. Его стоимость опустилась до 21,4 тысячи долларов.

