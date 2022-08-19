Падение курса биткоина объяснили
На падение биткоина большое влияние оказывает повышение ключевой ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. Так изменение курса криптовалюты в беседе с «Лентой.ру» объяснил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев. Он также рассказал о перспективах вложения в биткоин.
«Вот уже несколько месяцев ФРС США постепенно повышает ключевую ставку. Это приведет к тому, что традиционные финансовые инструменты, номинированные в долларах, становятся более доходными. Поэтому часть инвесторов, которая раньше уходила в криптовалюты из-за низкой доходности традиционных инструментов, сейчас начинает возвращаться на этот рынок», — рассказал специалист.
Пока ФРС будет продолжать политику роста ставок, процесс [падения курса биткоина] будет продолжаться и дальше
Потенциал возможного отскока и роста у биткоина есть. Но нужно иметь в виду, что рынок криптовалют очень высокорискованный, который отличается от любых других, предупредил Владимир Григорьев.
Если в отношении ценных бумаг и золота можно с немалой долей уверенности говорить об изменениях их стоимости, тут уверенность ниже. Вложиться можно, но понимать, что риск высок
«Это очень неустойчивый сегмент финансового рынка по совокупности факторов. У криптовалюты вообще нет никаких правил кроме того, что вы можете продать то, что купили, дороже начальной цены. Все. Невозможно оценить с точки зрения фрагментарных действий, как валюты или ценные бумаги. Такие скачки будут повторяться», — заключил экономист.
19 августа курс биткоина резко упал на девять процентов за сутки, что стало худшим результатом за последние два месяца. Его стоимость опустилась до 21,4 тысячи долларов.