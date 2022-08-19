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Еще в одном районе Рязанской области ввели режим ЧС из-за пожаров

Режим ЧС ввели в третьем районе Рязанской области из-за лесных пожаров

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Еще в одном районе Рязанской области — Рязанском — ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Об этом сообщил врио губернатора региона Павел Малков в своем Telegram-канале.

Ранее режим ЧС ввели на территории Клепиковского и Спасского районов. Таким образом, Рязанский стал третьим районом в области, где ввели подобные меры.

«В связи с неблагоприятными погодными условиями осложнилась пожароопасная обстановка в Рязанском районе. В настоящее время здесь горит 26 гектаров. Принято решение ввести режим ЧС», — сказал он.

Малков уточнил, что необходимые силы и средства задействованы в тушении пожара. При ухудшении ситуации группировка будет усилена, добавил врио главы области.

17 августа бушующие в Рязанской области лесные пожары сняли на видео с коптера. Дым от возгорания дошел до Москвы. Второй день жители отдельных районов столицы жалуются на запах гари.

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков уточнил, что, по данным на утро 18 августа, в регионе сохраняются три очага, общая площадь возгорания составляет 181 гектар.

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Никита Абрамов
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