Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Ученый назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге

Ученый Боровков заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве наступит в конце сентября

Фото: Pixabay

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков в интервью РИА Новости назвал предположительные сроки, в которые в Москве и Санкт-Петербурге должен возникнуть пик заболеваемости очередной волной COVID-19.

«Для среднего сценария по состоянию на середину августа получается, что пик коронавируса произойдет в Москве — 29 сентября, а в Петербурге позднее, в середине ноября», — заявил ученый.

По его словам, в таких случаях составляются три типа прогнозов — оптимистичный, пессимистичный и средний. В настоящее время, пояснил он, рассматривается средний сценарий, как наиболее реалистичный, однако ситуация развивается быстрее, чем по ранее сделанному прогнозу.

Ранее стало известно, что, исходя из статистических данных и заявлений медицинских организаций, последствия карантинов и локдаунов в Великобритании сейчас убивают сейчас больше людей, чем заражения коронавирусом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США испугались последствий признания России «спонсором терроризма»
Жители Британии раскрыли подробности о росте цен в стране
Диетолог прокомментировала попытки запастись витаминами из фруктов на год вперед
На Украине заметили старинный британский бронеавтомобиль Ferret
Назван способ избавиться от больших запасов яблок с дачи
В Китае раскрыли причину мирового хаоса
Ученый назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге
Систему защиты Запорожской АЭС усилили из-за угрозы новых обстрелов
В Германии выступили за запуск «Северного потока-2»
США предрекли «крах всего» из-за «дряхлеющего» президента Байдена
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.