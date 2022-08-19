Ученый назвал сроки пика заболеваемости COVID-19 в Москве и Петербурге

Ученый Боровков заявил, что пик заболеваемости COVID-19 в Москве наступит в конце сентября

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, глава Центра компетенций НТИ СПбПУ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков в интервью РИА Новости назвал предположительные сроки, в которые в Москве и Санкт-Петербурге должен возникнуть пик заболеваемости очередной волной COVID-19.

«Для среднего сценария по состоянию на середину августа получается, что пик коронавируса произойдет в Москве — 29 сентября, а в Петербурге позднее, в середине ноября», — заявил ученый.

По его словам, в таких случаях составляются три типа прогнозов — оптимистичный, пессимистичный и средний. В настоящее время, пояснил он, рассматривается средний сценарий, как наиболее реалистичный, однако ситуация развивается быстрее, чем по ранее сделанному прогнозу.

Ранее стало известно, что, исходя из статистических данных и заявлений медицинских организаций, последствия карантинов и локдаунов в Великобритании сейчас убивают сейчас больше людей, чем заражения коронавирусом.