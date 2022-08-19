Ранний старт iPhone 14 объяснили

Мин-Чи Ко: Apple выпустит iPhone 14 раньше запланированного, чтобы снизить риски

Авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко объяснил, почему Apple намерена представить новые смартфоны раньше запланированного срока. Об этом аналитики заявил в своем Twitter.

Специалист обратил внимание на инсайд Bloomberg, согласно которому презентация iPhone 14 состоится 7 сентября, а девайсы поступят в продажу 16 сентября — обычно компания представляла устройства немного позже. «Риск глобальной рецессии по-прежнему растет и непредсказуем», — отметил Ко и подчеркнул, что в Apple решили показать и запустить iPhone на рынок как можно раньше. По мнению специалиста, ранний старт линейки позволит снизить риски.

Также аналитик предположил, что американская компания уже подготовилась к премьере смартфонов и отгурзила первые партии устройств. В этой связи топ-менеджеры IT-гиганта могли решить, что новые девайсы нет смысла надолго задерживать. Мин-Чи Ко заметил, что на фоне мирового кризиса и проблемами с цепочкой поставок Apple решила подстраховаться и тщательно подготовиться к осенней премьере гаджетов.

Несмотря на то, что Apple, по словам специалиста, менее остальных производителей пострадала от кризиса, у компании все же были проблемы. Так, из-за огранчиения производства и неполадок с поставками корпорация не смогла реализовать столько iPhone SE третьего поколения и новых компьтеров, сколько планировала ранее.

В начале августа инсайдеры рассказали, что Apple запланировала произвести больше смартфонов нового поколения, чем ожидалось ранее. Корпорация намерена выпустить 95 миллионов девайсов вместо 90 миллионов штук, как было запланировано до этого.