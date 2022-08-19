Предсказано скорое глобальное извержение вулкана

Nature: человечество не готово к скорому глобальному извержению вулкана

В следующие десятилетия человечество может столкнуться с масштабным извержением, которое принесет значительный ущерб глобальной инфраструктуре. Согласно статье, опубликованной в журнале Nature, мир совершенно не готов к скорому катастрофическому событию, и необходимо предпринять срочные меры по предупреждению вероятного бедствия и ликвидации его последствий.

Результаты исследования ледяных кернов предсказывают, что шансы извержения магнитудой семь (в 10-100 раз сильнее, чем извержение вулкана Тонга) в этом столетии составляют один к шести. Это в сони раз выше вероятности столкновения с астероидами и кометами. Подобные катастрофы глобального масштаба в прошлом приводили к изменению климата и исчезновению древних цивилизаций. В наши дни такое воздействие затронет транспорт, связь, продовольственную безопасность, водоснабжение, торговлю, энергетику и экономику.

Частоту повторения крупных извержений можно определить по пикам содержания сульфатов в кернах, вызванных выбросом газа во время глобально значимых событий. В 2021 году исследователи изучили ледяные керны с обоих полюсов и выявили 1113 следов извержений во льдах Гренландии и 737 в Антарктиде, произошедших в период между 60 000 и 9 000 лет назад. Было обнаружено 97 событий, которые, вероятно, оказали климатическое воздействие, эквивалентное извержению магнитудой семь или выше. Таким образом, события магнитудой семь происходят раз в 625 лет, а события магнитудой восемь (или суперизвержения) — раз в 14 300 лет.

Финансовые потери в результате мощного извержения оцениваются в несколько триллионов долларов, что примерно сопоставимо с потерями от пандемии. Инвестиции в обеспечение готовности к кризису и смягчение его последствий обойдутся гораздо дешевле, чем реагирование на стихийное бедствие. Это может быть улучшение мониторинга с помощью сейсмометров и спутников, развитие методов оповещения и планов действия для различных ведомств и жителей, просвещение и повышение осведомленности, а также разработка методов геоинженерии.