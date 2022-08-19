Эстония передаст Украине военную помощь

Министр обороны Украины Резников заявил, что Эстония передаст стране минометы

Таллин передаст Киеву военную помощь. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в своем Twitter.

«Калевипоэг (персонаж эстонской мифологии — прим. "Ленты.ру") вступает в бой! Еще больше военной помощи от наших эстонских друзей для украинской армии: минометы, противотанковое вооружение, полевой госпиталь», — написал глава ведомства.

Он добавил, что военнослужащие прибалтийской страны присоединятся к британской программе обучения украинских солдат.

Ранее сообщалось, что Вашингтон тайно передал Киеву высокоскоростные противорадиолокационные ракеты AGM-88 HARM, предназначенные для самонаведения на лучи радаров. Отмечается, что наличие AGM-88 создает проблемы для российских радаров ПВО, необходимых для защиты от украинских вертолетов и самолетов.