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ФСБ предостерегла отправивших деньги украинскому фонду россиян

ФСБ объявила предупреждение трем жителям Подмосковья за перевод денег украинскому фонду

Фото: ЦОС ФСБ РФ / ТАСС

ФСБ официально предостерегла трех жителей Московского региона, отправивших деньги украинскому фонду. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает РИА Новости.

По данным издания, в период проведения специальной военной операции жители столицы и Подмосковья переводили деньги на счет международного благотворительного фонда «Вернись живым», зарегистрированного на Украине. Известно, что этот фонд помогает закупать беспилотники и тепловизоры для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако, хоть действия россиян напрямую связаны с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ и создают все предпосылки для возбуждения уголовного дела по статье 275 («Государственная измена») УК РФ, сотрудники ФСБ официально объявили фигурантам предупреждение.

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Екатерина Власова
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