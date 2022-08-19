ФСБ предостерегла отправивших деньги украинскому фонду россиян

ФСБ объявила предупреждение трем жителям Подмосковья за перевод денег украинскому фонду

ФСБ официально предостерегла трех жителей Московского региона, отправивших деньги украинскому фонду. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает РИА Новости.

По данным издания, в период проведения специальной военной операции жители столицы и Подмосковья переводили деньги на счет международного благотворительного фонда «Вернись живым», зарегистрированного на Украине. Известно, что этот фонд помогает закупать беспилотники и тепловизоры для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Однако, хоть действия россиян напрямую связаны с оказанием финансовой помощи иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности РФ и создают все предпосылки для возбуждения уголовного дела по статье 275 («Государственная измена») УК РФ, сотрудники ФСБ официально объявили фигурантам предупреждение.