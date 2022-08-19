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Получившие предостережение ФСБ за переводы на Украину россияне попали на видео

ФСБ показала на видео троих жителей Подмосковья, отправивших пожертвования армии Украины
Начало событий в новости ФСБ предостерегла отправивших деньги украинскому фонду россиян

ФСБ показала на видео троих жителей Московского региона, отправивших деньги украинскому фонду, деятельность которого направлена против безопасности России. Запись опубликовал ТАСС.

На кадрах видны бойцы спецназа и сотрудники спецслужб, которые приходят в дома россиян и зачитывают им предостережение о недопустимости действий, которые создают условия для совершения преступлений, подпадающих под статью 275 УК РФ («Государственная измена»). Один из троих, получивших предостережение, заявил, что раскаивается в содеянном.

По данным ФСБ, двое молодых людей и девушка в период с 25 по 27 февраля, когда Россия начала проведение на Украине спецоперации, перевели денежные средства в иностранной валюте на счет украинского благотворительного фонда «Вернись живым». Известно, что этот фонд помогает закупать беспилотники и тепловизоры для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Любовь Ширижик
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