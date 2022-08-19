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В Совфеде призвали готовиться к войне с Западом

Член Совета Федерации Цеков заявил, что России следует готовиться к войне с Западом
СюжетСпециальная военная операция на Украине:

Фото: Сергей Цеков / РИА Новости

России следует готовиться к войне со странами Запада. Об этом заявил член Совета Федерации Сергей Цеков. Его слова приводит портал News.ru.

Сенатор отметил, что прямое военное столкновение маловероятно, однако, по его убеждению, оно возможно, и развяжет войну именно Запад.

«К войне с Западом мы должны готовиться, готовиться к тому, что они эту войну развяжут. Их сдерживает ядерное оружие, именно это, но они готовятся», — приводит издание слова парламентария. Цеков оценил вероятность войны России с Западом в менее чем один процент.

При этом секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев считает, что Запад уже ведет против России гибридную войну, а специальная военная операция на Украине используется как предлог для антироссийской кампании.

В апреле глава европейской дипломатии Жозеп Боррель подтвердил, что Евросоюз желает военного разрешения конфликта на Украине, и заявил, что ЕС продолжит поставки оружия и боеприпасов Киеву.

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Валерий Розенберг
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