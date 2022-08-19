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Машков рассказал о получении двух грин-карт США

Актер Владимир Машков получил сразу две грин-карты США после съемок в фильме «Вор»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Российский актер, художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков рассказал о получении сразу двух грин-карт США. Об этом сообщает KP.RU.

Артист заявил, что за съемки в фильме «Вор» с Томом Крузом ему прислали две грин-карты. «Им нужен был человек, которого можно противопоставлять американским артистам, чтобы они бились. Нужен был противник для Тома Круза, чтобы зритель поверил: ого, да он еле-еле выжил! И мой трюк прошел сильно. Мне даже дали грин-карту: тогда их выдавали тем, кто стал успешен в своей стране. Они, кстати, ошиблись и прислали мне аж две грин-карты. Пришла первая, а через неделю вторая», — вспомнил Машков.

Он признался, что в момент работы над лентой не владел английским языком и знал лишь слово yes («да»). В самолете по дороге в США ему пришлось учить английский текст, который был записан русскими буквами.

Ранее Машков заявил, что американские артисты никогда не смогут убедительно сыграть русского человека. По его мнению, с этой задачей не справятся ни Арнольд Шварценеггер, ни Аль Пачино, ни Роберт Де Ниро, ни Дастин Хоффман.

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Евгений Шульгин
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