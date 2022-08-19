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Раскрыты новые детали GTA VI

Инсайдер Tez2: GTA VI будет получать обновления одиночного режима

Фото: Jack Lucas Smith / Unsplash

В новой части Grand Theft Auto будут появляться обновления для одиночного режима. Об этом на сайте сообщества GTAForums заявил известный инсайдер под ником Tez2.

Согласно раскрытой информации специалиста, Rockstar будет постепенно расширять игровую карту тайтла и добавлять новые детали. Вместе с однопользовательскими DLC в GTA VI будут появляться новые локации, острова, города, миссии и герои. Tez2 заявил, что изначально студия создала огромной мир, однако затем решила выпустить более компактную версию с постепенными обновлениями.

Автор заметил, что в Rockstar уже составили расписание выхода серии DLC, которые будут появляться после релиза тайтла. «Таким образом Rockstar сможет высвободить ресурсы для любой новой игры, над которой они будут работать после выпуска GTA VI», — подчеркнул инсайдер.

В сообщении говорится, что игроки смогут со временем посещать новые города и острова. В качестве примера он привел локации Кайо Перико или Северноый Янктон в GTA V, которая, в свою очередь, не получила ни одного однопользовательского обновления.

В начале августа представители Rockstar заявили, что разработка GTA VI идет согласно плану. С выходом игры в компании пообещали установить творческие ориентиры для игровой индустрии.

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Андрей Ставицкий
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