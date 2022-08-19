В России возрос риск незаконной биржевой торговли

Глава АПИ Шевчук рассказал о рисках инсайдерской торговли в России

Из-за прекращения публикации официальной отчетности некоторыми компаниями на российском фондовом рынке возрос риск незаконной торговли с применением запрещенной законом инсайдерской (известной ограниченному кругу лиц) информации. Об этом Центробанк предупредил глава Ассоциации профессиональных инвесторов (АПИ) Александр Шевчук, пишет РБК.

«Также получается, что из-за прекращения публикации финансовой отчетности рынок наполняется инсайдерской информацией, существует селективность в раскрытии», — рассказал Шевчук.

По его словам, сложившаяся ситуация беспокоит многих инвесторов и «ставит под сомнение в целом возможность осуществления инвестиций». «Здесь, конечно, мы бы предложили создать некую рабочую группу по возврату достаточного раскрытия информации, позволяющему вернуться к инвестиционному процессу. Мы понимаем все риски санкций, но, на наш взгляд, гораздо сильнее это ударяет по внутреннему рынку», — заключил глава АПИ.

После введения антироссийских санкций из-за спецоперации на Украине ЦБ и правительство разрешили банкам и компаниям не раскрывать публично информацию, способную привести к наложению новых ограничений.