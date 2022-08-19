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На «Армии-2022» представили экспортную версию десантируемого «Тайфуна»

На форуме «Армия-2022» представили экспортную версию бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ»

Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Экспортную версию десантируемого бронеавтомобиля К-4386 «Тайфун-ВДВ» впервые представили на стенде компании «Рособоронэкспорт» в рамках форума «Армия-2022», сообщает ТАСС.

Отмечается, что корпус машины с усиленной противоминной защитой отличается повышенной жесткостью и прочностью, что позволяет десантировать «Тайфун-ВДВ» с транспортных самолетов с помощью парашюта. Как отмечает агентство, для машины разработали грузовую парашютную систему в рамках опытно-конструкторской работы «Парашют».

Запас хода бронеавтомобиля «Тайфун-ВДВ» составляет 800 километров, а максимальная скорость по шоссе — 100 километров в час. Бронирование машины обеспечивает защиту от пуль калибра 12,7 миллиметра.

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В мае телеканал «Звезда» сообщил, что в России началось серийное производство боевого модуля 32В01 «Спица». Облегченную версию модуля устанавливают на бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ».

В августе 2021 года стало известно, что Воздушно-десантные войска России получили бронеавтомобили «Тайфун-ВДВ». Машина может выдержать взрыв мины мощностью до четырех килограммов в тротиловом эквиваленте под днищем.

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Даниил Иринин
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