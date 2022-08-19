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Кадыров посоветовал Зеленскому объявить «кровную месть»

Кадыров посоветовал Зеленскому объявить «кровную месть» для сдерживания безрассудства

Фото: РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому объявить «кровную месть», поскольку это единственный «действенный инструмент сдерживания агрессии и безрассудства». Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Но, анализируя его действия и заявления, можно сказать только то, что он сам заложник Запада и вынужден выполнять чужие приказы. Ни в коем случае не оправдываю его. Он добровольный клеточный кролик», — отметил он.

Кадыров пояснил, что кровная месть чеченцев является единственным и максимально действенным инструментом сдерживания агрессии и безрассудства, который сводил на ноль даже теоретическую возможность умышленного убийства.

Ранее Кадыров опубликовал видео с чеченскими солдатами, носящими нашивки «На Киев». Кроме того, глава Чечни показал бронированную и специальную технику с аналогичной надписью.

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Марина Совина
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