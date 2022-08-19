Бизнесвумен Кайли Дженнер появилась на публике в сером платье российского бренда J.Kim

Американская модель и бизнесвумен Кайли Дженнер появилась на публике в платье российского дизайнера. Соответствующие фото публикует Bongotottho.

Папарацци запечатлели предпринимательницу вместе с возлюбленным, рэпером Трэвисом Скоттом, с которым она направлялась на ужин в один из ресторанов в Малибу. В качестве наряда телезвезда выбрала серое облегающее платье длины макси бренда J.Kim, которое оформлено завязками и вырезом в области груди. Под него она также надела белые кроссовки.

Известно, что марку J.Kim основала уроженка Узбекистана Женя Ким в 2014 году. Модельер родилась в Ташкенте, но переехала в Москву, где продолжила жить со своей семьей. Модельер окончила Московский колледж декоративно-прикладного искусства имени Карла Фаберже.

В марте британская актриса Кейт Бекинсейл вышла в свет в наряде российского дизайнера Камиллы Пурши. Знаменитость посетила вечеринку Charles Finch Pre-Oscars Dinner в Беверли-Хиллз, организованную модным домом Chanel, которую ежегодно проводят в честь церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Папарацци засняли гостью в облегающем платье в пол с черно-белой аппликацией в виде цветка на груди. Свой образ она дополнила серьгами и клатчем в тон.