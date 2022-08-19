Отец и сын выловили редчайшего синего омара

CBS News: в США рыбаки выловили уникального синего омара

В городе Портленд, штат Мэн, США, отец и сын выловили омара редчайшей синей расцветки. Об этом сообщает CBS News.

Хотя 36-летний Люк Рэнд рыбачит уже 20 лет, а у его отца Марка — 40-летний стаж рыбака, синий омар попался им впервые. Они собираются поселить уникальное ракообразное в аквариуме в принадлежащем семье ресторане.

Считается, что на каждые два миллиона омаров приходится лишь одна особь, обладающая синей окраской. Большинство их сородичей зеленовато-коричневого цвета, изредка встречаются желтые, белые и даже разноцветные экземпляры. Все омары, за исключением белых, становятся красными после приготовления.

Ранее сообщалось, что редчайшего оранжевого омара второй раз за месяц нашли в поставке морепродуктов, которая прибыла в ресторан Red Lobster в американском городе Меридиан, штат Миссисипи. Омара, которому дали кличку Печенька, спасли от съедения и передали представителям аквариума Ripley’s в городе Гатлинберг, штат Теннесси.