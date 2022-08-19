Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Пара похудела на 150 килограммов и спасла свои отношения

New York Post: пара из США рассказала о похудении на 150 килограммов, спасшем их отношения
Кенни Тернер и Лорен Харви

Кенни Тернер и Лорен Харви. Фото: @sleevedbyfire

Пара из Лонг-Айленда, США, сбросила 150 килограммов, чтобы спасти свои отношения. Историю их похудения рассказало издание New York Post.

37-летний Кенни Тернер и 35-летняя Лорен Харви познакомились в 2018 году и уже тогда страдали от ожирения. Тернер весил 186 килограммов и понимал, что ему необходимо похудеть, чтобы сохранить здоровье и отношения с Харви, которая на тот момент весила 134 килограмма. «Я знаю, что вес накладывал отпечаток на наши отношения. Мне было некомфортно, но я не понимал до конца, насколько», — рассказывает Тернер.

Осенью 2019 года пара решилась на рукавную гастропластику — операцию по уменьшению объема желудка. По словам Тернера, он скептически относился к такому способу снижения веса, но перестал тревожиться, когда понял, что Харви тоже хочет прооперироваться.

Сейчас вес Тернера составляет 96 килограммов, а Харви — 74. Пара следит за свои рационом: в их приемы пищи входит еда с высоким содержанием белка и низким содержанием жира.

Материалы по теме:
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?» Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
«Вы готовы умереть, чтобы похудеть?»Как живут те, кто весил 500 килограммов, но сумел сбросить вес
10 марта 2017
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими» 152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
«Я не могла шнурки завязать, а теперь соревнуюсь с лучшими»152-килограммовая женщина похудела на 90 килограммов и стала чемпионкой по триатлону. Вот ее секрет
28 октября 2020

Тернер ходит в спортзал не менее четырех раз в неделю. Харви также занимается спортом, регулярно гуляет и ходит в походы по выходным. Они собираются скрепить свой союз узами брака в конце текущего года.

«Когда я встретила своего теперешнего жениха, я была близка к своему самому большому весу. Но это не имело значения. Он все равно любил меня. Он любил меня за то, какая я есть, несмотря на мой вес», — говорит Харви.

Ранее сообщалось, что 38-летние родители Нерисса и Крис Стюарт из Лос-Анджелеса сбросили 95 килограммов после замечания сына. Переломный момент для супругов наступил после того, как их младший сын назвал мать толстой.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Сотрудники ФСБ задержали россиянина за шпионаж в пользу СБУ
Пара похудела на 150 килограммов и спасла свои отношения
Стало известно об экологической ситуации в Москве после задымления
Гинекологи назвали основные меры профилактики и причины цистита после секса
Оператора связи оштрафовали в России на миллион рублей
В Запорожье заявили о возможном срыве отопительного сезона на Украине
Устроивший стрельбу с четырьмя пострадавшими житель Дагестана сдался полиции
В «Зените» одной фразой отреагировали на переход Дзюбы в турецкий клуб
Депутаты проголосовали за отставку мэра российского города-миллионника
О пятикратном снижении загрязнения воздуха за сутки объявили в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.