Раскрыты подробности работы российских военных храмов в УАЗиках

Верховный муфтий заявил, что в мобильных храмах смогут молиться представители всех религий

В российских военных храмах, оборудованных на базе автомобилей УАЗ «Патриот», смогут молиться представители всех традиционных религий. Подробности об их работе раскрыл верховный муфтий России Талгат Таджуддин в беседе с «Говорит Москва».

Он уточнил, что молиться верующие будут не в самой машине. «Это передвижные спальные места для полковых священнослужителей, будь то мусульмане, православные или буддисты», — рассказал Таджуддин.

В случае дождя рядом с автомобилями будут сооружаться вместительные палатки с молитвенными принадлежностями в зависимости от религиозной принадлежности военнослужащих. «Довольно вместительные [палатки], там молитвенные коврики есть. У православных все, что положено в православном храме, — подчеркнул Таджуддин. — Никакой дискриминации или прочего, потому что все прекрасно осознают, что бог один и един для всех».

Мобильные полевые храмы на базе автомобилей УАЗ «Патриот» для верующих солдат были представлены в рамках форума «Армия-2022». По словам начальника управления по взаимодействию с религиозными объединениями Главного военно-политического управления Вооруженных сил России Олега Веселкова, комплексы создаются с учетом потребности военных в богослужении и проведении религиозных обрядов. Их разработкой занимается конструкторское бюро «Мобильные комплексы и системы».

Ранее в Госдуме заявили о необходимости поднять зарплату военным священникам. По словам депутата Сергея Гаврилова, в армии России служит около 200 военных священников, благодаря работе которых число верующих военнослужащих увеличивается. «Штатные священники занимают должность помощника командира по работе с верующими военнослужащими, — рассказал он. — Уровень оклада для данной должности установлен в соответствии с приказом министра обороны... в размере 13 770 рублей». Гаврилов подчеркнул, что Епархии также могут поощрять военных священников.