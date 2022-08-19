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Стало известно о планах Японии заключить новые контракты с «Сахалином-2»

Asahi анонсировала новые контракты японских компаний на покупку СПГ с «Сахалина-2»

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Газовые и энергетические компании Японии намерены заключить контракты на покупку сжиженного природного газа (СПГ) с новым оператором проекта «Сахалин-2». Им стало ООО «Сахалинская энергия», пишет газета Asahi.

Как стало известно, «Сахалинская энергия» отправила запрос японским организациям и предупредила их, что условия поставок СПГ стали иными. «Приближается крайний срок ответа, и мы сообщим им о нашем намерении заключить контракт в ближайшее время», — анонсировал один из источников Asahi.

При этом информатор признался, что японские компании опасаются изменений договора в будущем.

Ранее Россия уведомила компании Японии о переводе «Сахалина-2» новому оператору. Эти письма получили Kyushu Electric Power Company и Saibu Gas Co.

30 июня президент России Владимир Путин подписал указ о специальных мерах в топливо-энергетической сфере на фоне недружественных действий иностранных государств. Он предписал сменить оператора «Сахалина-2» Sakhalin Energy и передать ее имущество в собственность государству.

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Марина Совина
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