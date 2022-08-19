В Северной Корее отказались от «дерзкого плана» Сеула

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына отвергла «дерзкий план» Южной Кореи по денуклеаризации

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея никогда не согласится на «дерзкий план» Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

«Я не знаю, с какими наглыми идеями они постучатся в дверь в будущем, но я четко заявляю, что мы никогда не будем иметь с ними дело», — отвергла Ким Ё Чжон идеи Сеула. Ее заявление приводить газета «Нодон Синмун», главный печатный орган Трудовой партии Кореи (ТПК).