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В Северной Корее отказались от «дерзкого плана» Сеула

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына отвергла «дерзкий план» Южной Кореи по денуклеаризации
Ким Ё Чжон

Ким Ё Чжон. Фото: Pool / Reuters

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына Ким Ё Чжон заявила, что Северная Корея никогда не согласится на «дерзкий план» Южной Кореи по улучшению своей экономики в обмен на денуклеаризацию, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рёнхап.

«Я не знаю, с какими наглыми идеями они постучатся в дверь в будущем, но я четко заявляю, что мы никогда не будем иметь с ними дело», — отвергла Ким Ё Чжон идеи Сеула. Ее заявление приводить газета «Нодон Синмун», главный печатный орган Трудовой партии Кореи (ТПК).

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Марина Совина
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